La serenidad, la naturaleza y el descanso son las marcas distintivas de Mar de las Pampas, que ahora busca llevar esa filosofía a un reconocimiento global. La Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes anunció la postulación oficial de “Mar de las Pampas, Vivir Sin Prisa” ante un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que distingue a los destinos turísticos que promueven un estilo de vida más pausado, sostenible y enfocado en la calidad de vida.

La propuesta, impulsada por un grupo de vecinos con el acompañamiento del municipio de Villa Gesell, busca consolidar a la localidad como un referente internacional del turismo slow, una tendencia en crecimiento que prioriza el bienestar, la conexión con el entorno y el respeto por los ritmos naturales.

“Mar de las Pampas es un lugar donde el tiempo se desacelera y la naturaleza marca el pulso de los días. Queremos que ese valor sea reconocido en el mundo”, destacaron desde la Secretaría de Turismo.

Fin de semana “Vivir Sin Prisa”

Para celebrar esta postulación, se realizará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre el evento “Vivir Sin Prisa”, un fin de semana temático que invitará a locales y visitantes a disfrutar de experiencias relajadas, música en vivo, talleres, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre.

El evento contará con la participación activa del sector hotelero y gastronómico, que ofrecerá servicios especialmente diseñados para la ocasión:

Gastronomía: los restaurantes elaborarán un “Menú Vivir Sin Prisa”, con productos locales, cocina de estación y platos pensados para disfrutar sin apuro.

Hotelería: los alojamientos participantes ofrecerán un check-out extendido hasta las 16:00 del domingo 2, sin costo adicional, para que los visitantes puedan aprovechar al máximo su estadía.

Los establecimientos que se sumen a la iniciativa serán promocionados a través de un listado oficial que la Secretaría difundirá en sus redes sociales y oficinas de turismo de Mar de las Pampas y Villa Gesell.

La iniciativa no solo busca posicionar al destino a nivel internacional, sino también impulsar la actividad turística durante la temporada media y baja, generando una propuesta diferenciada que destaque por su calidad y sostenibilidad.

“Vivir sin prisa no es solo un lema, es una forma de habitar Mar de las Pampas”, remarcan los impulsores del proyecto, que sueñan con convertir a la localidad en un emblema argentino del turismo consciente y en armonía con la naturaleza.