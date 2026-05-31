Argentina ya tiene definidos los ocho pueblos que representarán al país en la próxima edición del certamen internacional Best Tourism Villages 2026, impulsado por ONU Turismo para distinguir a destinos rurales que se destacan por su identidad cultural, sostenibilidad, preservación del entorno y participación comunitaria.

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La selección fue realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, luego de evaluar 56 postulaciones presentadas por 19 provincias. Los destinos elegidos fueron:

Cachi, en Salta;

El Trapiche, en San Luis;

Mar de las Pampas, en la provincia de Buenos Aires;

Puerto Pirámides, en Chubut;

Tafí del Valle, en Tucumán;

Villa General Belgrano, en Córdoba;

Villa Sanagasta, en La Rioja;

Zenón Pereyra, en Santa Fe.

Los otros pueblos precandidatos de la provincia de Buenos Aires que no llegaron a estar en este listado son Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.

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El programa busca reconocer a pueblos que logran combinar el desarrollo turístico con la protección de su patrimonio natural y cultural, la conservación de tradiciones locales y la integración de sus comunidades en la actividad.

A diferencia de otros reconocimientos turísticos, el sello no apunta únicamente al volumen de visitantes, sino a la capacidad de los destinos para construir una propuesta sostenible, con identidad territorial y beneficios para la población local.

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El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, remarcó que los pueblos seleccionados “se destacan como destinos rurales por el turismo sostenible, la preservación cultural y la integración de sus comunidades”. Además, sostuvo que la participación en el certamen internacional representa “un homenaje a la gente de estos lugares, a sus comunidades rurales que cuidan sus tradiciones, su entorno y su forma de vida”.

La localidad de Villa Gesell se quiere destacar turísticamente

Entre los criterios considerados para la evaluación se incluyeron las nueve áreas establecidas por ONU Turismo para el programa Best Tourism Villages, además del material audiovisual presentado por cada localidad para mostrar su trabajo, su identidad, sus atractivos y sus estrategias de gestión turística.

Los ocho destinos seleccionados representan distintas regiones del país y permiten mostrar la diversidad de la oferta turística rural argentina: desde pueblos de montaña y villas serranas hasta localidades costeras, comunidades con fuerte impronta cultural, paisajes naturales singulares y propuestas vinculadas a la gastronomía, la producción regional y el patrimonio histórico.

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La convocatoria nacional registró este año un récord de postulaciones, con un incremento del 80% respecto de la edición anterior, según informó la Secretaría de Turismo y Ambiente. Ese crecimiento refleja el interés de cada vez más localidades por incorporarse a programas internacionales que valoran el turismo de pequeña escala, la gestión local y el desarrollo sustentable.

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La Argentina también será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages, según anunció Scioli en la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, en la ciudad de Mendoza. La misma tendrá lugar en el mes de diciembre.

Como parte de las acciones de fortalecimiento del programa, Nación prevé organizar en agosto el Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV, un espacio destinado a mostrar la oferta turística, gastronómica, artesanal y de productos regionales de los destinos participantes.

La iniciativa también tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT), considerada una de las principales vidrieras del sector en el país. Además, se presentará una guía de recomendaciones para pueblos participantes, orientada a fortalecer la gestión local tanto de los destinos distinguidos como de aquellos que busquen postularse en futuras ediciones.