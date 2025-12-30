Mar del Plata acelera el verano con la Expo Automotriz 2026 y un sector de Test Drive
El evento se desarrollará desde el domingo 4 de enero hasta al 8 de febrero, todos los días de 18.00 a 00.00.
La comuna costera bonaerense suma un atractivo a su agenda de verano con la Expo Automotriz Mar del Plata 2026, una propuesta gratuita que ofrece innovación, entretenimiento y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará desde el domingo 4 de enero hasta el domingo 8 de febrero, todos los días de 18.00 a 00.00, en la Base Naval, frente al Golf de Playa Grande.
La muestra reúne a las marcas líderes del sector automotor, junto a empresas de motos, movilidad eléctrica, seguridad vial y sustentabilidad. Uno de los grandes atractivos será el sector de test drive, donde el público podrá conocer de cerca las últimas novedades del mercado y experimentar nuevas tecnologías.
Además de la exposición, la propuesta se completa con una variada oferta de espectáculos en vivo en el escenario Chauvin Sound, un sector gastronómico con múltiples opciones, una plaza pensada para las infancias y una carpa VIP destinada a lanzamientos, charlas y presentaciones junto a periodistas y referentes del mundo automotor.
📌 Datos claves
Evento: Expo Automotriz Mar del Plata 2026
Lugar: Base Naval, frente al Golf de Playa Grande
Fechas: Del domingo 4 de enero al domingo 8 de febrero
Horario: Todos los días de 18:00 a 00:00
Entrada: Gratuita
Propuesta: Exposición automotriz, motos, movilidad eléctrica, test drive, shows en vivo, gastronomía, espacio infantil y carpa VIP
Organiza: Greco Group, con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredón
Más información:
Instagram: www.instagram.com/expoautomotrizok/?hl=es
