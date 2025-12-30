La comuna costera bonaerense suma un atractivo a su agenda de verano con la Expo Automotriz Mar del Plata 2026, una propuesta gratuita que ofrece innovación, entretenimiento y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará desde el domingo 4 de enero hasta el domingo 8 de febrero, todos los días de 18.00 a 00.00, en la Base Naval, frente al Golf de Playa Grande.

Ads

Puede interesarte

La muestra reúne a las marcas líderes del sector automotor, junto a empresas de motos, movilidad eléctrica, seguridad vial y sustentabilidad. Uno de los grandes atractivos será el sector de test drive, donde el público podrá conocer de cerca las últimas novedades del mercado y experimentar nuevas tecnologías.

Además de la exposición, la propuesta se completa con una variada oferta de espectáculos en vivo en el escenario Chauvin Sound, un sector gastronómico con múltiples opciones, una plaza pensada para las infancias y una carpa VIP destinada a lanzamientos, charlas y presentaciones junto a periodistas y referentes del mundo automotor.

Ads

📌 Datos claves

Evento: Expo Automotriz Mar del Plata 2026

Ads

Lugar: Base Naval, frente al Golf de Playa Grande

Fechas: Del domingo 4 de enero al domingo 8 de febrero

Horario: Todos los días de 18:00 a 00:00

Ads

Entrada: Gratuita

Propuesta: Exposición automotriz, motos, movilidad eléctrica, test drive, shows en vivo, gastronomía, espacio infantil y carpa VIP

Organiza: Greco Group, con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredón

Más información:

Instagram: www.instagram.com/expoautomotrizok/?hl=es