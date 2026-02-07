El arribo de turistas a Mar del Plata está por debajo del promedio del mes de enero; no obstante, el inicio de febrero viene siendo bien recibido por los operadores del sector, quienes advierten que el movimiento se concentra principalmente en los fines de semana.

En este sentido, en este mes la afluencia turística se eleva notablemente de jueves a domingo, pero disminuye de lunes a miércoles.

Este fin de semana la llegada de visitantes aumentaron desde el jueves por la tarde y se intensificaron en el transcurso del viernes. El tránsito estuvo cargado tanto en la Autovía 2 como en la Ruta 11, en dirección a Mar del Plata.

Las expectativas están puestas en el próximo fin de semana largo de Carnaval, que aparece como el más fuerte del mes y, tal vez, de toda la temporada.

