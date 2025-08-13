Un violento episodio sucedió en el barrio Libertad de Mar del Plata y terminó con una mujer de 42 años detenida tras apuñalar al perro de su vecina, luego de que este último mordiera a su caniche.

Ads

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando el perro se escapó de una casa y atacó a “León”, un caniche de una vecina. Molesta, la dueña del caniche, se dirigió a la vivienda de la otra familia.

Lejos de calmarse, los amenazó y terminó apuñalando al perro agresor en el lomo. Vecinos alertaron al 911 y efectivos de la Policía Local llegaron al lugar y detuvieron a la mujer involucrada.

Ads

Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, ambos perros se encuentran fuera de peligro. La mujer fue trasladada a la Comisaría Sexta, donde se efectuaron las actuaciones correspondientes.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layús, notificó a la imputada por los delitos de amenaza y daño, y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán mientras espera la audiencia de excarcelación.

Ads

Puede interesarte