Mar del Plata: Apuñaló al perro de la vecina porque mordió a “León”, su caniche
La mujer terminó detenida en el penal de Batán. El can apuñalado se había escapado de su casa.
Un violento episodio sucedió en el barrio Libertad de Mar del Plata y terminó con una mujer de 42 años detenida tras apuñalar al perro de su vecina, luego de que este último mordiera a su caniche.
Según fuentes policiales, todo comenzó cuando el perro se escapó de una casa y atacó a “León”, un caniche de una vecina. Molesta, la dueña del caniche, se dirigió a la vivienda de la otra familia.
Lejos de calmarse, los amenazó y terminó apuñalando al perro agresor en el lomo. Vecinos alertaron al 911 y efectivos de la Policía Local llegaron al lugar y detuvieron a la mujer involucrada.
Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, ambos perros se encuentran fuera de peligro. La mujer fue trasladada a la Comisaría Sexta, donde se efectuaron las actuaciones correspondientes.
El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layús, notificó a la imputada por los delitos de amenaza y daño, y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán mientras espera la audiencia de excarcelación.
