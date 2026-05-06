Un hombre de 31 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba en la vereda de su casa, en el barrio Parque Peña de Mar del Plata. La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Breciaroli y, según su entorno, venía siendo amenazada desde hacía meses.

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Tras el crimen, su esposa denunció que la familia atravesaba una situación de hostigamiento sostenido, que se había agravado en el último tiempo. En diálogo con el medio 0223, explicó que el conflicto comenzó cuando decidieron ayudar a la expareja de un familiar que sufría violencia de género.

A partir de ese momento, según su relato, comenzaron las intimidaciones: discusiones en la puerta de la vivienda, insultos constantes y amenazas cada vez que salían a la calle. “Nos gritaban que nos teníamos que ir del barrio”, afirmó. También aseguró que en distintas oportunidades llegaron a disparar contra la casa.

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La mujer sostuvo que realizaron varias denuncias y que incluso pidieron medidas de protección, pero que nunca obtuvieron respuestas efectivas. “No podíamos salir tranquilos”, resumió. En ese sentido, remarcó que el clima de violencia fue escalando con el paso de los meses.

“Nos amenazaban, venían a mi casa y decían que eran los dueños del barrio”, relató. Además, recordó episodios en los que, según denunció, intentaron atropellarlos con motos y autos, además de efectuar disparos.

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Sobre uno de los últimos hechos antes del asesinato, contó que llamó al 911 y que la respuesta fue insuficiente. “Mandaron un móvil, pero me dijeron que sin heridos no podían tomar la denuncia”, aseguró. Y agregó que en ese momento respondió: “¿Tengo que venir con mi hija, mi yerno o mi marido muertos para que hagan algo?”.

Respecto a la noche del crimen, reconstruyó que escuchó una detonación y, al salir, encontró a su pareja tendida en el suelo. “Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía”, relató con angustia.

También afirmó haber visto a quien señaló como el agresor, que se desplazaba en una moto. “Me miraba y aceleraba”, recordó.

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Por último, rechazó que se haya tratado de un ajuste de cuentas y pidió que el hecho sea esclarecido. “Si fuera así, no habría denunciado tantas veces pidiendo ayuda”, sostuvo.