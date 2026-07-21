Una mujer de 54 años fue detenida este lunes en Mar del Plata tras protagonizar un violento siniestro vial en pleno centro de la ciudad, donde chocó contra otro vehículo, perdió el control de su auto y atropelló a un padre y a su hijo adolescente. Además, durante el procedimiento se constató que circulaba con una licencia de conducir presuntamente apócrifa y sin la documentación correspondiente del vehículo.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Catamarca y Moreno, donde el Peugeot 206 que conducía la mujer impactó contra un Nissan Tiida. Como consecuencia del choque, el vehículo se desvió, se subió a la vereda de una estación de servicio y embistió a dos peatones que estaban por cruzar la calle.

#MardelPlata Así fue el accidente en el centro: chocó con un auto, atropelló a dos peatones y a uno lo arrastró varios metros



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Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia del accidente. En las imágenes se observa cómo, tras la colisión, el Peugeot arrastra durante varios metros a una de las víctimas sobre la parte delantera del vehículo.

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El SAME asistió a los heridos en el lugar. El hombre, de 52 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En tanto, su hijo, de 15 años, presentó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, por lo que fue derivado en código rojo a la Clínica Colón.

Durante las actuaciones, efectivos de la comisaría Primera y personal de Tránsito Municipal advirtieron que la conductora exhibía una licencia de conducir presuntamente falsa. Además, de acuerdo a lo que publicó el medio local 0223, comprobaron que el automóvil no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que fue secuestrado.

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Con esos elementos, la Fiscalía de intervención ordenó la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Posteriormente fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50 de Batán.

El video captado por las cámaras de seguridad muestra la violencia del impacto y será una de las pruebas incorporadas a la investigación judicial.