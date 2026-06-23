Mar del Plata: Chofer de un colectivo fuera de control atropelló a varias personas y murió una mujer
La unidad presuntamente sufrió una falla mecánica en su dirección. Algunas personas que esperaban en la zona de paradas debieron ser trasladadas de urgencia.
Un colectivo de la línea 532 fuera de control, se subió por completo a la vereda en la zona del Skate Park cerca de la costa en Mar del Plata, embistió de lleno a un grupo de personas que esperaba el transporte público y una mujer murió tras ser arrollada.
El incidente ocurrió este lunes poco después de las 19. En el lugar trabajan intensamente ambulancias del SAME, Bomberos, Defensa Civil, Policía, UTOI, Tránsito y Policía Científica.
Tras el arrollamiento, los heridos eran múltiples y algunos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital. Además, algunas personas quedaron atrapadas debajo de la unidad.
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