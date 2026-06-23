Mar del Plata: Colectivo fuera de control se subió a la vereda cerca de la costa, arrolló a varias personas y una mujer murió al ser atropellada.



⚠Imágenes sensibles pic.twitter.com/X7gA8fFNJA — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 22, 2026

Un colectivo de la línea 532 fuera de control, se subió por completo a la vereda en la zona del Skate Park cerca de la costa en Mar del Plata, embistió de lleno a un grupo de personas que esperaba el transporte público y una mujer murió tras ser arrollada.

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El incidente ocurrió este lunes poco después de las 19. En el lugar trabajan intensamente ambulancias del SAME, Bomberos, Defensa Civil, Policía, UTOI, Tránsito y Policía Científica.

Tras el arrollamiento, los heridos eran múltiples y algunos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital. Además, algunas personas quedaron atrapadas debajo de la unidad.

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