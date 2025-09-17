Una mujer de Mar del Plata fue condenada este martes a 16 años de prisión por el asesinato de su hija discapacitada, a quien obligó a ingerir alcohol y pastillas de éxtasis en septiembre de 2022.

Ads

El fallo estuvo a cargo de los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert, quienes ordenaron que Natalia Etcheverry, de 48 años, sea trasladada desde su casa al penal de Batán, donde cumplirá la condena.

La fiscal Florencia Salas había solicitado prisión perpetua, al considerar que se trató de un homicidio agravado por el vínculo. Según la acusación, la madre suministró drogas y alcohol con intención homicida.

Ads

Si bien Sueyro coincidió con ese planteo, sus colegas optaron por una sentencia menor, teniendo en cuenta factores como los problemas económicos de la familia y la relación conflictiva entre la imputada y la víctima.

Las pericias confirmaron que la niña tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y rastros de benzodiacepinas, además de restos de metanfetamina y metilendioxi, sustancias compatibles con drogas de diseño sintético.

Ads

En su declaración, Etcheverry aseguró haber encontrado muerta a su hija y atribuyó el fallecimiento a los trastornos epilépticos que padecía. Sin embargo, las pruebas reunidas derivaron en su detención el 30 de noviembre de 2022 en una vivienda de la calle Luzuriaga al 1200.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la defensa había pedido la absolución y, en su defecto, que la imputada fuera juzgada por abandono de persona, pero el tribunal desestimó ese planteo.