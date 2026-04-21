La ciudad de Mar del Plata dio un paso estratégico hacia el turismo internacional de alta gama con la confirmación de nuevas escalas de cruceros y el creciente interés de importantes compañías del sector. El anuncio se dio en el marco de Seatrade Cruise Global, el encuentro más relevante de la industria a nivel mundial, donde por primera vez la ciudad tuvo participación activa.

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Uno de los avances más concretos es la llegada del buque de expedición Seaventure, perteneciente a la compañía 66 Expeditions. Este exclusivo barco, diseñado para apenas 150 pasajeros, ya confirmó reservas de amarre en el puerto marplatense para octubre de 2026, marzo de 2027 y octubre de 2027. Su perfil boutique y su especialización en rutas hacia regiones polares lo convierten en una pieza clave dentro del turismo de expedición.

La llegada del Seaventure no solo implica un nuevo atractivo turístico, sino que posiciona a Mar del Plata como un punto estratégico para el recambio de pasajeros en itinerarios hacia la Antártida, uno de los destinos más codiciados del turismo internacional.

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Durante la feria también se concretaron reuniones con la firma Swan Hellenic Cruises, reconocida por sus propuestas de ultra-lujo, que manifestó su interés en incluir a la ciudad en sus rutas para marzo de 2027. Este posible arribo refuerza la proyección del destino dentro del segmento premium.

Desde el EMTURyC destacan que la posibilidad de operar como puerto de embarque y desembarque abre nuevas oportunidades económicas, potenciando la infraestructura local y generando impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos.

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