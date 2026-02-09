Un nuevo homicidio violento sacude a Mar del Plata y genera conmoción en toda la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 30 años fue asesinado a patadas en la cabeza luego de intentar separar una pelea a la salida de un boliche en Batán, en un ataque cuya mecánica recordó al caso Fernando Báez Sosa.

Según informó el medio local 0223, la víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque, domiciliado en Estación Chapadmalal, quien murió horas después de ser atacado en la vía pública durante la madrugada del domingo, en inmediaciones de la colectora entre las calles 132 y 153.

Qué reveló la autopsia

Según el informe preliminar de la autopsia, incorporado a la causa en las últimas horas, Larroque falleció a causa de un paro cardíaco producto de graves traumatismos en el cráneo, que derivaron en una hemorragia intracraneal. Fuentes judiciales indicaron que se detectaron posibles pequeñas fracturas, aunque el protocolo final aún no fue concluido.

Tras la golpiza, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde pese al esfuerzo del personal médico se constató su deceso. A partir de ese momento, el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, recaratuló el expediente como homicidio.

Cómo fue el ataque

De acuerdo a los testimonios reunidos por la Justicia y publicados porel medio local La Capital, Larroque intervino para separar una pelea entre mujeres que se desarrollaba a la salida del boliche Momentos. En ese contexto, se produjo una discusión con un hombre y luego la irrupción del agresor.

El imputado, Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, golpeó a la víctima con los puños y, cuando ya se encontraba tendida e inconsciente en el suelo, le propinó varias patadas en la sien. El último ataque quedó registrado en un video filmado por testigos, material que ya está en poder de los investigadores.

Detenciones y causa judicial

Galván Vieytes fue detenido en el lugar y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, imputado por el delito de homicidio, y este lunes deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía.

Durante el procedimiento policial, una mujer de 24 años intentó obstaculizar la detención y fue reducida por los efectivos. Quedó imputada por resistencia a la autoridad y alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Un dato que preocupa

El crimen de Larroque es el tercer homicidio registrado en la última semana en Mar del Plata y el sexto en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alarma por la violencia en zonas de boliches y la reiteración de ataques grupales con extrema brutalidad.

La investigación continúa mientras la Justicia intenta reconstruir cada tramo de un hecho que, por su violencia y desenlace, volvió a generar impacto en toda la provincia.