Una mujer siria, un ciudadano tunecino, otro marroquí y un argentino fueron apresados en el marco de siete operativos simultáneos y una orden de presentación realizados en la ciudad de Mar del Plata, en Santa Clara del Mar y Buenos Aires. Además se incautaron armas sofisticadas, municiones, pólvora y documentación.

Todos ellos están acusados de integrar una organización transnacional que se dedicaría, desde 2022, al tráfico ilegal de inmigrantes desde países de Medio Oriente hacia la República Argentina.

Los procedimientos se dieron en el marco de la investigación desarrollada por los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), respectivamente.

Las personas detenidas por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con colaboración de funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) son una ciudadana siria de 52 años, un tunecino de 33, un marroquí de 49 -todos nacionalizados- y un argentino de 60, quienes quedaron a disposición del juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata quien, en las próximas horas les tomará sus declaraciones indagatorias. Además, otro hombre y una mujer quedaron sometidas al proceso, pero en libertad.

El arsenal incautado en los allanamientos incluye nueve armas de fuego, -entre ellas, fusiles, subfusiles, carabinas y pistolas- municiones de diversos calibres y varias armas blancas.

La causa se inició en marzo de 2024, por una investigación preliminar de la UFECO, a raíz de la denuncia presentada por el Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad Nacional, respecto a un ciudadano egipcio que ingresó a la Argentina en noviembre de 2022 y pidió su admisión como “refugiado”. Según la información original, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda, que era buscado por las autoridades de Egipto, por su intervención en actividades terroristas.

Meses después, el ciudadano egipcio radicó ante la Delegación Mar del Plata de la DNM el trámite para obtener la ciudadanía, y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer domiciliada en la ciudad balnearia. También se determinó que el hombre trabajaba para el ciudadano marroquí imputado.

A través de las pesquisas se logró identificar a los principales implicados y los vínculos entre sí. En ese contexto, se estableció que se trataría de una organización delictiva integrada por personas originarias de países árabes -nacionalizadas argentinas- que habría intervenido en distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadano extranjeros en el país, a cambio del pago de sumas de dinero.

Entre esas maniobras se detectaron la simulación de matrimonios con ciudadanas/os argentinas/os para iniciar trámites de residencia y, eventualmente, acceder a la ciudadanía; la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados; o, cuando se ingresó mediante puntos habilitados, la realización de acciones tendientes a permanecer en el país eludiendo los controles migratorios.

También se estableció que la organización mantenía fluidas comunicaciones con individuos radicados en Medio Oriente, que actuaban como puntos de contacto para coordinar los ingresos de ciudadanos extranjeros y realizar las diversas gestiones vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, por lo que se dio intervención a la PROTEX.

Finalmente, se advirtió que la organización apelaba a la figura de “refugio” como vía para obtener residencias precarias y avanzar en trámites migratorios y sortear los controles administrativos, en vez de su empleo como mecanismo de protección internacional.

En virtud de las pruebas recabadas, los fiscales Eyherabide, Mángano y Marquevich le solicitaron al juez Inchausti la realización de los siete allanamientos. Se incautaron siete armas blancas y nueve armas de fuego, algunas de ellas sofisticadas. Se trata de una carabina Ruger calibre 9 milímetros, un fusil de repetición Sabatti ST-18 calibre .308, una carabina CZ calibre .22, un subfusil Walter MP5 calibre .22, dos pistolas semiautomáticas CZ 9 milímetros, una pistola Ruger del mismo calibre, una pistola Ballester Molina calibre .22 y un revólver calibre .32 Largo sin documentación respaldatoria.

Además, se secuestraron 3,470 kilogramos de pólvora para recargar municiones, una máquina para recargar vainas, una caja con vainas servidas de distintos calibres, 1.765 cartuchos calibre .22, 861 municiones calibre 9 milímetros, 380 proyectiles calibre .308, 4.200 fulminantes y más de 2.600 puntas para recarga de distintos calibres.

Finalmente, se secuestró dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, agendas y documentación que podría ser de interés para la pesquisa.