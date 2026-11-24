La muerte de Eduardo Rodolfo Cao generó una profunda conmoción en el periodismo de Mar del Plata. Colegas, instituciones y antiguos compañeros destacaron su extensa trayectoria y su compromiso con el oficio.

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Una de las anécdotas que mejor refleja su pasión por el periodismo fue compartida por Daniel Álvarez, gerente de noticias de Canal 8, quien recordó que había hablado con Cao el viernes, apenas un día antes de su muerte.

En diálogo con Radio Brisas, contó que el periodista todavía estaba pendiente de los detalles de una publicación y le hizo una observación: “Este título necesita más fuerza, fíjate”.

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“Era una persona apasionada por lo que hacía y cuando no estaba en el medio también era apasionado”, expresó Álvarez. También destacó su generosidad para compartir conocimientos: “Era un periodista de rigor, de fuerza, y te formaba para encarar determinados temas”. Sobre su talento para escribir, resumió: “Él con la pluma era un rey”.

Una trayectoria en los medios de Mar del Plata

Cao tuvo sus primeros acercamientos a Canal 8 en 1974 y se incorporó formalmente a la emisora en 1989, para integrar el servicio informativo Teleocho Informa. Con los años se convirtió en una de las caras reconocidas del noticiero y llegó a desempeñarse como conductor y jefe de noticias.

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Lamento profundamente el fallecimiento de Eduardo Cao, una figura de enorme trayectoria y reconocimiento del periodismo marplatense. Se va un periodista de esos que, con oficio y prestigio, dejaron huella en la historia de los medios de nuestra ciudad. Un abrazo a sus familiares, amigos y colegas. QEPD, Eduardo. — Maxi Abad (@MaxiAbad) November 21, 2026

Durante las décadas de 1990 y 2000 encabezó coberturas sobre la actualidad política, social e institucional de la ciudad. También desarrolló una importante carrera en la prensa gráfica: trabajó en el desaparecido diario El Trabajo, integró la redacción de La Capital y fue corresponsal de Clarín en Mar del Plata. Además, tuvo una experiencia como corresponsal de Perfil en San Pablo, Brasil.

Su aporte también estuvo ligado a la formación de nuevos comunicadores. Fue docente del Instituto Superior DeporTEA y en diciembre de 2022 recibió la Mención Especial Lobo de Mar a la trayectoria periodística, en reconocimiento a su aporte a la comunicación local.

El reconocimiento de sus colegas

El Sindicato de Prensa de Mar del Plata lamentó su fallecimiento y recordó que Cao había integrado la Comisión Directiva del gremio, al tiempo que lo definió como un profesional histórico de la ciudad.

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También se expresó el senador nacional bonaerense Maximiliano Abad, quien destacó su trayectoria y escribió: “Se va un periodista de esos que, con oficio y prestigio, dejaron huella en la historia de los medios de nuestra ciudad”.

Su recorrido quedó ligado a distintas etapas del periodismo marplatense. Pero también al recuerdo de quienes compartieron con él una redacción, aprendieron de su experiencia y encontraron en su pasión por el oficio una marca que trasciende su propia trayectoria.