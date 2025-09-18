El dueño de “El Mercadín”, en Castelli 1342, Mar del Plata, fue quien retuvo a un ladrón que intentó sustraer cinco latas de atún “La Campagnola”. Tras un llamado al 911 la policía llegó al lugar y aprehendió al hombre de 34 años.

Durante la intervención se secuestraron las cinco latas de atún, con un valor total estimado en $29.000, que fueron restituidas al comerciante.

Intervino el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación del imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

