Un enfermero de un geriátrico de Mar del Plata fue denunciado y desvinculado del establecimiento para adultos mayores “David” tras quedar filmado mientras agredía a residentes.

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Tras la difusión de las imágenes, se realizó un operativo policial en el establecimiento. Las imágenes muestran al trabajador agrediendo física y verbalmente a residentes, en situación de vulnerabilidad y con movilidad reducida.

En una de las secuencias, el enfermero traslada a una mujer en silla de ruedas y luego la recuesta de manera brusca sobre una cama. En otro de los registros, mientras la alimenta, se observa cómo la insulta, la golpea con la cuchara y la agrede verbalmente.

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Los videos también registran el audio de los episodios. En uno de ellos se escucha al acusado insultar a la residente con frases de extrema violencia, entre ellas: "¿Por qué no te morís?", antes de arrojarla sobre la cama y taparle la cara con ropa. Otras frases son: “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Según pudo corroborar el medio local 0223, el cuidador fue denunciado por "Lesiones leves", ya que "habría maltratado a dos adultas mayores alojadas en el establecimiento" y en las filmación constataron que "a una de ellas le propinó un golpe con una cuchara, generándole un corte superficial en el labio".

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