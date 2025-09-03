Un comisario y tres policías fueron echados de la fuerza luego de que la Seccional Tercera de Mar del Plata fuera allanada por pedido de la fiscal María Florencia Salas, a cargo de la causa.

El operativo tuvo lugar este martes por parte del personal del área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, que encontró la declaración de la denunciante escondida en una gaveta.

Tras conocerse los resultados del procedimiento, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense decidieron apartar al comisario Nicolás Manno, al igual que sucedió con el oficial de servicio y dos efectivos que integraban el Gabinete Técnico Operativo.

En lugar del titular de la comisaría, fue designada Carla Alfonso, quien prestaba servicios en la Policía Local.

La hipótesis que manejan los investigadores está relacionada con que los cuatro uniformados habrían actuado en connivencia o para favorecer a los verdaderos autores del abuso de arma, sea porque los conocían o por algún tipo de beneficio.

