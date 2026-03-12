Un grupo de estudiantes de Mar del Plata protagonizó uno de los videos más emotivos que circularon en redes sociales en las últimas horas. Los alumnos sorprendieron a su profesor con un regalo inesperado: el buzo de egresados de la promoción.

La escena ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “Comandante Luis Piedrabuena” y fue grabada por los propios chicos, que luego publicaron el video en la cuenta de TikTok de la promoción.

Todo comenzó como si fuera una actividad normal de clase. Uno de los alumnos se acercó al docente con un destornillador y le pidió ayuda para abrir el gabinete de una computadora. Mientras tanto, el resto del curso observaba entre risas, cómplice de la sorpresa que estaban por darle.

El profesor, identificado como Gamarra, se sumó al momento y comenzó a sacar los tornillos para abrir la tapa del gabinete. Pero al levantarla no encontró los componentes de la computadora, sino una bolsa rosa escondida en el interior.

Sorprendido, tomó el paquete y lo abrió frente a todos sus alumnos. Dentro estaba el buzo de egresados de la promoción.

La emoción fue inmediata: el docente sonrió visiblemente conmovido mientras los estudiantes lo aplaudían. El momento terminó con un abrazo grupal entre el profesor y sus alumnos, una escena que rápidamente se volvió viral y que quedó como un recuerdo especial para toda la clase.