El director de Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, afirmó que un porcentaje elevado de los marplatenses no quiere vacunarse contra el coronavirus aunque aclaró que en las últimas cinco semanas hubo "100 mil nuevos inscriptos".

“Entre el 25 y el 30%" de la población local no quiere vacunarse contra el coronavirus”, afirmó Vargas LU6 Radio Atlántica.

“Son situaciones personales muchas veces influenciadas por los medios de comunicación. Recordemos que al principio y hasta no hace mucho la vacunación no tenía buena prensa en algunos medios y eso a la gente le llega y toma decisiones no tan acertadas”, teorizó.

El director de Región Sanitaria estimó que entre julio y agosto esperan tener “a los inscriptos vacunados” con la primera dosis. Dado que la inoculación es optativa, los ciudadanos deben anotarse si quieren recibir la vacuna.