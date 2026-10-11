El mal tiempo volvió a condicionar la actividad turística en Mar del Plata durante el fin de semana largo de octubre. La ocupación hotelera se ubica entre el 45% y el 50% y varias reservas se cancelaron por el pronóstico desfavorable, según informó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.

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El panorama también se refleja en el mercado de alquileres temporarios, donde los operadores describen un movimiento “muy tranquilo”. Aunque los arribos se concentraron entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, la actividad se mantiene por debajo de las expectativas del sector.

“Hubo reservas que se cayeron por el clima”, confirmó Szkrohal al medio local La Capital. Según explicó, las condiciones meteorológicas influyeron tanto en Mar del Plata como en otros destinos de la Costa Atlántica.

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“La gente en esta fecha busca confirmar la temperatura y el sol, y eso nos jugó en contra”, agregó el dirigente.

El frío y las lluvias condicionaron la escapada a la Costa

El pronóstico desfavorable fue uno de los principales factores que afectaron el movimiento turístico. Mar del Plata y la región acumularon más de una semana de jornadas grises, bajas temperaturas y precipitaciones intermitentes.

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Este sábado, la temperatura máxima apenas rondó los 12 grados, un escenario muy diferente al de otros años, cuando el fin de semana largo de octubre permitió disfrutar de la playa y anticipó condiciones más cercanas al verano.

Cerca del 80% de los visitantes que llegan a la ciudad lo hacen en automóvil. Sin embargo, el tránsito por la Autovía 2 y la Ruta 11 se mantuvo fluido durante el viernes y el sábado, de acuerdo con los reportes de Aubasa, sin demoras en ambos sentidos de circulación.

Quienes finalmente viajaron buscan alternativas para aprovechar la estadía a pesar del clima. Los paseos comerciales, la gastronomía, las obras de teatro, los espectáculos musicales, el stand up y las actividades culturales aparecen entre las opciones para disfrutar de la ciudad.

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Cómo evolucionó la ocupación en los últimos años

El fin de semana largo de octubre suele funcionar como un indicador anticipado de las expectativas para la temporada de verano. Históricamente, muchos propietarios aprovechaban estas fechas para visitar sus viviendas, realizar arreglos y preparar los departamentos para los meses de mayor actividad.

Sin embargo, los registros de los últimos años muestran diferencias en la cantidad de visitantes y en los niveles de ocupación.

2021: llegaron alrededor de 168.000 turistas.

llegaron alrededor de 168.000 turistas. 2022: la ciudad recibió una cifra similar, también cercana a los 168.000 visitantes.

2023: los arribos rondaron los 161.000 turistas.

2024: Mar del Plata recibió poco más de 114.000 visitantes y la ocupación hotelera alcanzó el 70%.

2025: la ocupación se ubicó entre el 50% y el 55%, con más de 100.000 visitantes.

En 2025, además, la ciudad fue sede de las finales de los Juegos Bonaerenses, que convocaron a unos 40.000 participantes de distintos puntos de la provincia.

Este año, las cifras oficiales se conocerán una vez finalizado el fin de semana largo. Por ahora, los testimonios de los operadores describen un movimiento entre tranquilo y moderado, condicionado por el clima y la situación del consumo.

Expectativas para la temporada de verano

El resultado de este fin de semana largo es seguido de cerca por los operadores turísticos, que lo consideran una referencia para evaluar el interés por el destino antes del verano.

No obstante, los cambios en las formas de viajar y contratar alojamiento, profundizados después de la pandemia por la digitalización, modificaron parte de la dinámica tradicional.

Con una ocupación hotelera que todavía no alcanza los niveles esperados y un mercado inmobiliario con escaso movimiento, el sector turístico aguarda una mejora en la demanda durante los próximos meses. Por el momento, el clima y el poder adquisitivo de los viajeros aparecen entre los factores que condicionan las escapadas a la Costa Atlántica