Un brutal accidente ocurrido durante la madrugada en Mar del Plata dejó una persona muerta y otras cinco heridas, luego de que una camioneta volcara y chocara contra el frente de un almacén en el barrio Las Avenidas. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 2.35 de este sábado, en la esquina de Cerrito y Magallanes, donde una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años, protagonizaron un choque.

Según informó el medio local La Capital, el Gol Trend habría impactado desde atrás a la camioneta, que perdió estabilidad, volcó y terminó sobre la vereda, donde embistió a varias personas antes de impactar contra el almacén.

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Las imágenes muestran la violencia del accidente: algunas personas intentaron refugiarse contra una pared, mientras que otras fueron alcanzadas por el vehículo y salieron despedidas por el aire.

Así fue el violento siniestro vial de este sábado en el barrio Las Avenidas 🔴 pic.twitter.com/EhfdJMQbGd — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) August 15, 2026

Un muerto y cinco heridos

Como consecuencia del choque, una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Cuatro recibieron el alta, mientras que otro de los heridos continúa internado luego de ser operado por una fractura de cadera.

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También sufrieron daños dos motos estacionadas frente al negocio y un auto ubicado a pocos metros.

Los conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

El almacén quedó con el frente destruido, con ladrillos, vidrios y parte de la reja sobre la vereda.

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“Estábamos durmiendo y cerca de las dos y media escuchamos un estruendo. Pensamos que nos habían chocado el portón. Salimos y había una camioneta volcada”, contó Martín, un vecino.