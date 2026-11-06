El documento impulsado por las empresas ante la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda del municipio de General Pueyrredón advierte sobre un “grave desequilibrio económico-financiero” que atraviesan las firmas del servicio público de transporte.

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Según el estudio de costos de la cámara, existe un desfasaje de ingresos cercano al 60% que debe cubrirse en el corto plazo para evitar la interrupción de la prestación.

Las empresas sostienen que las medidas económicas generales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei alteraron sustancialmente las condiciones del contrato de concesión.

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Entre las variables de costo más críticas, el informe de la cámara resalta el impacto de los salarios de los trabajadores, el aumento del combustible y la caída de los subsidios nacionales.

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