La convocatoria vecinal para reclamar por la creciente inseguridad en Mar del Plata tuvo un episodio que reflejó la preocupación de los habitantes de la ciudad. Mientras se desarrollaba un cacerolazo en el barrio Estación Norte, delincuentes robaron la moto de un repartidor y la chocaron durante la fuga.

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El hecho quedó registrado de manera fortuita por un vecino que filmaba el "ruidazo" organizado por los habitantes de la zona para exigir respuestas de las autoridades frente al aumento de los delitos.

🔴Vecinos de Playa Grande se suman al cacerolazo por la inseguridad. pic.twitter.com/OO5zxFFane — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) July 31, 2026

En las imágenes se escucha el cacerolazo y, pocos segundos después, queda registrado el robo ocurrido en la misma esquina.

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Según relató el vecino al medio que difundió el video, "en una esquina se escucha a los vecinos pidiendo por seguridad y en la otra se ve un robo de una moto de Pedidos Ya, que llegaron a la otra esquina y chocaron con un auto".

#MarDelPlata En pleno cacerolazo por la inseguridad, le robaron la moto a un repartidor y terminaron chocándola



Más información en https://t.co/1eRz4zrHGg pic.twitter.com/EUTir7DLlG — 0223 (@0223comar) July 31, 2026

El episodio ocurrió mientras los vecinos participaban de la protesta desde las veredas y los balcones de sus viviendas, golpeando cacerolas para reclamar medidas urgentes ante la ola de robos y hechos de violencia que denuncian en distintos barrios marplatenses.

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La convocatoria surgió en un contexto de creciente preocupación por robos, entraderas y otros delitos registrados durante las últimas semanas. Bajo la consigna de que "la unión hace la fuerza", los organizadores buscaron visibilizar el reclamo y exigir respuestas para mejorar la seguridad.