Un joven fue encontrado muerto en plena calle en Mar del Plata y las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el homicidio e identificar a los presuntos agresores. Por el hecho, ocurrido el martes por la noche en el barrio Nueva Pompeya, hay dos hombres detenidos.

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La víctima fue identificada como David Omar Oliva Contreras. Presentaba heridas punzantes en el tórax y uno de sus brazos. Un vecino encontró el cuerpo tendido sobre el asfalto y llamó al 911, al creer inicialmente que podía tratarse de un accidente de tránsito. Personal del SAME constató el fallecimiento.

La investigación avanzó a partir de las imágenes de una cámara de seguridad instalada en una vivienda de Olazábal al 900. En el video se observa que la víctima había ingresado minutos antes a la casa y que luego un hombre la sacó por la fuerza y la atacó en la vía pública.

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Según la reconstrucción, uno de los agresores lo sujetó del cuello, lo empujó contra un cantero y lo arrojó hacia la calle. Después, lo atacó con un elemento cortante. Aunque logró caminar algunos metros, Oliva Contreras cayó desangrado. Tras la agresión, los hombres regresaron a la vivienda.

A partir de las imágenes, la Policía allanó el domicilio durante el miércoles y detuvo a dos hombres de 41 y 44 años, identificados como Claudio Maximiliano P. y Jorge Alejandro S., quienes quedaron imputados por homicidio.

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Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir, un teléfono celular y dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad. También encontraron 12 envoltorios con cocaína, con un peso total de 4,55 gramos.

Según informó el medio local La Capital de Mar del Plata, uno de los sospechosos tenía una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El detenido de 41 años fue llevado a la Unidad Penal N° 44 de Batán luego de negarse a declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la UFI N° 4. La presentación judicial del hombre de 44 años quedó prevista para este viernes.

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Los investigadores sospechan que el homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, una hipótesis que deberá ser confirmada durante la investigación.