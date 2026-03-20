El fin de semana extra largo que se extenderá hasta el martes genera una expectativa moderada en Mar del Plata, ya que hasta el momento las reservas rondan sólo el 40%.

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“Esperamos que vaya aumentando”, indicaron desde Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Una situación similar se percibe en el nivel de reservas de alquileres de departamentos. El Colegio de Martilleros informó que las reservas oscilan entre el 35% y el 40% “con la esperanza” de que se llegue “a un número mejor”.

Vale destaca que la proximidad en el calendario con Semana Santa (el 2 de abril), hace que se diluya el nivel de arribos este fin de semana, entre otras variables.

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