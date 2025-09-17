Un violento episodio ocurrió en el barrio Autódromo de Mar del Plata cuando un hombre apuñaló a otro tras una pelea en la casa de su expareja.

Según reconstruyó el medio local La Capital, el agresor llegó a la vivienda y se enfrentó con la víctima en el patio. En la riña, le acertó un puntazo que le dañó el pulmón.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado en grave estado con una lesión pulmonar producto de una puñalada en el pecho.

Tras el ataque, el sospechoso se retiró del lugar y más tarde se presentó espontáneamente en la Comisaría 11ª, donde quedó aprehendido.

El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, dispuso que no se le tomara declaración formal por el momento para resguardar el proceso judicial y ordenó la declaración de la mujer como testigo clave para reconstruir lo ocurrido. La causa fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa” y el imputado será trasladado a Tribunales en las próximas horas.

