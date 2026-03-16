Un hombre que era intensamente buscado desde la mañana de este lunes tras ingresar al mar en la zona de Cabo Corrientes fue hallado sin vida horas más tarde en el sector comprendido entre ese punto de la costa y Playa Chica.

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El operativo de búsqueda se desplegó frente al litoral de Mar del Plata con la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, que trabajaron con un buque semirrígido, un guardacostas y un móvil terrestre para realizar tareas de rastrillaje tanto en el agua como en la línea costera.

En el procedimiento también intervino personal policial de la comisaría novena, que colaboró en las tareas de búsqueda luego de que se reportara que el hombre había ingresado al mar y no había vuelto a salir.

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Finalmente, durante el desarrollo del operativo, el cuerpo fue localizado en el mar entre Cabo Corrientes y Playa Chica.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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