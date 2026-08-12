Una insólita situación se produjo en las últimas horas en Mar del Plata, donde Aldosivi y Alvarado quedaron envueltos en una disputa por las dimensiones del campo de juego del estadio José María Minella.

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Según informó La Voz del Estadio, Aldosivi había reducido las medidas del terreno para disputar allí sus partidos de Primera División. Sin embargo, este miércoles, en la previa del encuentro de Alvarado ante Huracán Las Heras por el Federal A, integrantes del Torito trabajaron sobre el césped para volver a llevarlo a sus dimensiones habituales y repintaron las líneas.

#AFA Increíble lo que está pasando con el campo de juego del Minella. #Aldosivi achicó las dimensiones antes del partido con Gimnasia. Hoy #Alvarado fue para agrandarlo. Al rato volvieron los del Tiburón para tratar de reducir otra vez el verde césped. Fútbol argentino, no lo… pic.twitter.com/3xUibtaQmD — Lea Maza (@leamaza) August 11, 2026

El medio marplatense difundió imágenes tomadas con un drone en las que se observa a personal de Alvarado marcando nuevamente el campo de juego. Poco después, según la misma información, integrantes de Aldosivi regresaron al estadio con la intención de volver a reducir las dimensiones.

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La periodista Lea Maza también se hizo eco del episodio y resumió la situación en sus redes sociales: "Aldosivi achicó las dimensiones antes del partido con Gimnasia. Hoy Alvarado fue para agrandarlo. Al rato volvieron los del Tiburón para tratar de reducir otra vez el verde césped".

INSÓLITA DISPUTA ENTRE ALDOSIVI Y ALVARADO 💣🚨⚽



Aldosivi achicó la cancha para disputar los partidos de Primera. Hoy remarcaron las líneas con la cancha angosta, y la gente de Alvarado fue a repintarla para que el campo vuelva a las medidas habituales.



¿Y AHORA? #Minella pic.twitter.com/fOQj0g93q3 — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) August 11, 2026

La disputa generó sorpresa en el fútbol marplatense y dejó una escena poco habitual: dos clubes utilizando el mismo estadio y modificando las líneas del campo de juego de acuerdo con sus necesidades deportivas.

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La situación se da además en un contexto de preocupación deportiva para Aldosivi. El equipo atraviesa una campaña complicada en Primera División y pelea por mantenerse en la categoría.

🚨 EXCLUSIVO ||



Alvarado está pintando las líneas del Estadio Minella luego de que Aldosivi haya achicado el campo de juego.



📹 Las imágenes exclusivas del drone de La Voz del Estadio permiten observar como están marcando las líneas para el partido de mañana.#Alvarado pic.twitter.com/wGE1zn8Vz6 — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) August 11, 2026

Días atrás, un grupo de hinchas se acercó al predio del club para reclamarle al plantel por la falta de resultados y exigir una reacción. "Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si nos mandan al descenso qué quilombo se va a armar", fue uno de los cánticos que se escucharon durante la protesta.

Mientras tanto, Alvarado afronta este miércoles un partido importante en su camino por el ascenso. El Torito recibe a Huracán Las Heras por el Nonagonal del Federal A y sus hinchas realizaron un banderazo en las horas previas para acompañar al plantel.