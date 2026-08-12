Mar del Plata: insólita disputa entre Aldosivi y Alvarado por las medidas del campo de juego del estadio Minella
El Tiburón había reducido el terreno para sus partidos de Primera, pero el Torito volvió a marcar las líneas con las medidas habituales antes del partido de hoy ante Huracán Las Heras. Luego, Aldosivi habría intentado achicarlo nuevamente.
Una insólita situación se produjo en las últimas horas en Mar del Plata, donde Aldosivi y Alvarado quedaron envueltos en una disputa por las dimensiones del campo de juego del estadio José María Minella.
Según informó La Voz del Estadio, Aldosivi había reducido las medidas del terreno para disputar allí sus partidos de Primera División. Sin embargo, este miércoles, en la previa del encuentro de Alvarado ante Huracán Las Heras por el Federal A, integrantes del Torito trabajaron sobre el césped para volver a llevarlo a sus dimensiones habituales y repintaron las líneas.
El medio marplatense difundió imágenes tomadas con un drone en las que se observa a personal de Alvarado marcando nuevamente el campo de juego. Poco después, según la misma información, integrantes de Aldosivi regresaron al estadio con la intención de volver a reducir las dimensiones.
La periodista Lea Maza también se hizo eco del episodio y resumió la situación en sus redes sociales: "Aldosivi achicó las dimensiones antes del partido con Gimnasia. Hoy Alvarado fue para agrandarlo. Al rato volvieron los del Tiburón para tratar de reducir otra vez el verde césped".
La disputa generó sorpresa en el fútbol marplatense y dejó una escena poco habitual: dos clubes utilizando el mismo estadio y modificando las líneas del campo de juego de acuerdo con sus necesidades deportivas.
La situación se da además en un contexto de preocupación deportiva para Aldosivi. El equipo atraviesa una campaña complicada en Primera División y pelea por mantenerse en la categoría.
Días atrás, un grupo de hinchas se acercó al predio del club para reclamarle al plantel por la falta de resultados y exigir una reacción. "Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si nos mandan al descenso qué quilombo se va a armar", fue uno de los cánticos que se escucharon durante la protesta.
Mientras tanto, Alvarado afronta este miércoles un partido importante en su camino por el ascenso. El Torito recibe a Huracán Las Heras por el Nonagonal del Federal A y sus hinchas realizaron un banderazo en las horas previas para acompañar al plantel.
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