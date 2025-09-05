El sujeto detenido en Mar del Plata realizaba publicaciones en redes sociales con inclinación antisemitas y de judeofobia, alentando y fomentando ataques del grupo terrorista denominado “HAMAS”.

La causa tuvo su origen a raíz de un informe emitido por el Agregado Jurídico del “Federal Bureau of Investigation” (F.B.I.) de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, en el cual alertaba que un usuario de la red social “X” (ex Twitter) efectuaba posteos judeofóbicos de carácter antisemita, apoyando los ataques terroristas perpetrados por “HAMAS”, un grupo militar de origen palestino condenado por terrorismo por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

A partir de este hecho, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mar del Plata a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Juez Subrogante, Secretaría del Dr. Pedro Federico Hooft con la intervención de la UFECI, a cargo del Dr. Horacio Azzolin ordenó a los efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista la investigación del caso para dar con el responsable.

Atento a ello, los federales desplegaron distintas tareas de campo tales como la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y amplios ciberpatrullajes por los cuales se detectó un domicilio ubicado en Mar del Plata, donde provenían las amenazas.

Con el avance de los rastrillajes, se estableció que las mismas eran realizadas por un joven que alentaba el uso de armas de fuego y el extremismo islámico, sobre todo aquellos grupos que realizaron ataques contra el Estado de Israel y de los Estados Unidos de América.

Con el total de las pruebas aportadas, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento del inmueble, donde se logró la detención del investigado por parte de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Asimismo, se secuestraron 3 notebooks, 1 PC, 2 tablets, 2 pendrives, 1 teléfono celular y elementos de interés para la causa.

El detenido, argentino y mayor de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Intimidación Pública”.