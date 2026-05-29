Axel Kicillof cierra a las 15.00 en Mar del Plata el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo organizado por la cartera laboral de la Provincia y con participación de diversos representantes del mundo del trabajo.

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Durante este jueves y viernes el Hotel “13 de Julio”, ubicado en 9 de Julio y Mitre, se desarrolla la primera edición de la actividad que aglutina a representantes sindicales, industriales, pymes, cooperativas, funcionarios provinciales y organismos internacionales.

El congreso se presenta como un “espacio de intercambio para proyectar el presente y futuro del trabajo en la Provincia de Buenos Aires".

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De esta manera, Kicillof sigue sumando músculo de cara a 2027, buscando sumar a todo el universo productivo desencantado con el modelo de Javier Milei.

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