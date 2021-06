El intendente Guillermo Montenegro expresó su desacuerdo al no poder retomar la presencialidad educativa. La decisión de la Provincia abarca 71 comunas más que siguen en fase 2 epidemiológica.

“Así como en su momento dije que los parámetros del decreto nacional generaban una discriminación, esta decisión genera que no haya clases cuando uno ve otros distritos, no sólo del conurbano, que tienen números más complejos que los de Mar del Plata. Esto habla a las claras de que no están siendo tomados de la misma manera los criterios”, disparó el jefe comunal de Juntos por el Cambio.

Montenegro adelantó que dialogará durante el fin de semana con las autoridades de la gestión de Axel Kicillof para cambiar la decisión. Uno de los parámetros que utiliza la Provincia para no retomar la presencialidad es que los contagios sean superiores a los 500 cada 100 habitantes.

“No termino de entender como fue utilizado ese criterio. Necesitamos que nos aclaren eso porque estoy convencido por los números que esta decisión discrimina a Mar del Plata “, enfatizó Montenegro.