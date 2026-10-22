La Campagnola, compañía controlada por el Grupo Arcor, interrumpirá la producción en dos de sus establecimientos de Mar del Plata y suspenderá a, por lo menos, 60 trabajadores.

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La decisión afectará principalmente a operarios comprendidos en el convenio colectivo de trabajo que se desempeñan en la zona portuaria de la ciudad.

La medida responde a la acumulación de mercadería en los depósitos, producto de la baja de las ventas, y la falta de materia prima (magrú) para sostener la elaboración de conservas de pescado en su predio de Av. Edison y Ayolas.

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Hasta el momento, el personal había podido desarrollar sus tareas con cierta normalidad gracias a la llegada de lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Al mismo tiempo, la línea de producción se mantuvo activa mientras la flota fresquera de altura comenzaba a prepararse para la temporada de caballa.

Los empleados de las plantas de Edison y Ayolas quedarán alcanzados por el mecanismo previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, entre otros supuestos previstos por la normativa.

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Así lo explicó Daniel Maggio, delegado de la planta industrial, a Revista Puerto quien confirmó que la empresa y los trabajadores todavía negocian las condiciones económicas de la medida.

Por el momento, resta definir qué porcentaje de los salarios percibirán los empleados afectados durante la interrupción de las actividades.

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