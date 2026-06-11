La concesión del estadio mundialista José María Minella de Mar del Plata quedó bajo la lupa de la Justicia Federal luego de que el fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani impulsara una investigación sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación y por la aparente falta de avances en las obras comprometidas por la empresa concesionaria.

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Según informó Clarín, la causa apunta a Minella Stadium S.A., la firma integrada por el grupo brasileño Revee y la empresa argentina Pro Enter, que en 2025 obtuvo por 30 años la concesión del estadio, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes. La adjudicación fue aprobada por el Concejo Deliberante con el respaldo de bloques del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica.

El proyecto prometía una inversión cercana a los 40 millones de dólares, la modernización integral del estadio, nuevos espacios comerciales y una intensa agenda de eventos deportivos y culturales.

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Sin embargo, a casi siete meses de la firma del contrato, desde distintos sectores de la oposición sostienen que no existen avances significativos a la vista y cuestionan la falta de acceso al contrato definitivo y al plan ejecutivo de obras.

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En ese contexto, Pettigiani solicitó que se investiguen posibles delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, pidió determinar si el Municipio verificó correctamente la capacidad financiera de la empresa adjudicataria antes de entregarle la explotación de uno de los principales activos públicos de Mar del Plata.

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La denuncia también pone el foco en los antecedentes del grupo empresario brasileño. Según el fiscal, deberán analizarse las vinculaciones entre Revee y REAG, una firma que aparece mencionada en investigaciones judiciales y periodísticas en Brasil relacionadas con el denominado "Caso Banco Master".

Entre las medidas solicitadas, Pettigiani pidió incorporar documentación periodística, citar a declarar a los concejales que votaron en contra de la concesión y requerir información a la Justicia brasileña sobre las empresas involucradas.

La respuesta de la empresa

Frente a los cuestionamientos, Minella Stadium S.A. aseguró meses atrás que los trabajos avanzan y que ya se realizaron inversiones cercanas a los 3 millones de dólares.

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Según la empresa, los fondos fueron destinados a mantenimiento, reparaciones iniciales, tareas operativas y trabajos estructurales que, aunque "no siempre son visibles", resultan necesarios para la recuperación del complejo deportivo.

Además, sostuvo que actualmente se encuentra elaborando el plan ejecutivo del proyecto y ratificó su objetivo de que el estadio vuelva a albergar grandes eventos deportivos y espectáculos a partir de enero de 2027.

Por ahora, el futuro de la concesión y el cumplimiento de las promesas de inversión quedaron bajo análisis judicial, mientras continúan las críticas por la falta de obras visibles en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires.