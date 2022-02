El presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín, aseguró que la temporada turística es “muy buena” pero no la que imaginaban. Señaló a la tercera ola y la crisis económica como los motivos más trascedentes.

“No es el verano estallado que a lo mejor imaginábamos o imaginaba todo el mundo que iba a suceder en noviembre o diciembre”, dijo Martín en declaraciones a LU6 Radio Atlántica. “En algún momento se pensó en un verano al 100%. Y ese verano no sucedió. Lo cual no quiere decir que no sea exitoso. Es una muy buena temporada”, remarcó.

El funcionario de Guillermo Montenegro aseguró que el promedio de ocupación fue del 70% y Mar del Plata fue visitada por gente de “un poder adquisitivo mayor” al de otras temporadas. Eso se debe a que los viajes al exterior se han visto reducidos o imposibilitados por la pandemia.