8Un hombre atrapó a un delincuente que le robó su celular y su morral mientras dormía dentro de un camión. Luego lo siguió y recibió un fierrazo, pero igualmente lo pudo retener tras una pelea cuerpo a cuerpo.

El hecho ocurrió en Juramento al 1100, en el barrio Villa Lourdes de Mar del Plata, donde la víctima, de 36 años, se encontraba dormido dentro de un camión. En ese momento, un sujeto se acercó al vehículo y le hurtó su celular y su morral.

La víctima se despertó y persiguió al ladrón, que ingresó a un pasillo de un asentamiento cercano a la avenida Vértiz. Allí, el delincuente lo golpeó con un fierro oxidado y se trenzaron en una lucha cuerpo a cuerpo.

Finalmente, el dueño del camión pudo retener al sujeto y avisó a la policía. Efectivos del Comando de Patrullas y una ambulancia del Same fueron hasta el lugar.

El ladrón, de 32 años, fue aprehendido y también secuestraron el fierro utilizado en la pelea. Los médicos atendieron a ambos por las heridas sufridas.

La fiscal María Isabel Sánchez, de la UFI de Flagrancia, fue notificada del caso y ordenó que los elementos robados sean restituidos a la víctima. Luego imputó al aprehendido por el delito de "robo agravado" y dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, según publicó Mi8.