Un hombre fue asesinado este lunes por la tarde en la zona norte de Mar del Plata luego de una discusión que, según la investigación preliminar, se habría iniciado porque era acusado de provocar ruidos molestos con una moto. Por el crimen quedaron detenidos tres familiares de la víctima.

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Según informó Qué Digital, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones del Parque Camet, donde el hombre mantenía conflictos con vecinos por los ruidos que presuntamente generaba con su motocicleta.

Esos vecinos eran, además, familiares de la víctima. De acuerdo con la reconstrucción realizada por el fiscal Carlos Russo, tres hermanos que eran primos del hombre fueron hasta el domicilio para confrontarlo y la discusión terminó con un ataque mortal.

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La víctima sufrió múltiples heridas provocadas con un arma punzocortante, presuntamente una cuchilla. Una lesión localizada en el cuello habría sido la que le provocó la muerte, aunque ese dato será confirmado con la autopsia prevista para este martes.

Tras el ataque, personal de la comisaría decimoquinta llegó al lugar y, a partir de los primeros testimonios, detuvo a dos de los sospechosos. El tercer involucrado se presentó cerca de una hora y media después en la comisaría séptima, ubicada en el barrio Caisamar.

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Los tres detenidos fueron trasladados a la Alcaidía Penitenciaria de Batán y este martes serán llevados a Tribunales para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Russo, quien continuará con la investigación para determinar cómo se produjo el homicidio.