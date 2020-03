La madre de Jordana, Mónica, pidió: "Justicia para mi hija, lo que pasó no fue un suicidio sino una asesinato y el asesino tiene que pagar. No me devolverá a mi hija, pero que se pudra en la cárcel",. Además, reclamó "justicia para las demás mujeres asesinadas".

Por su parte, Matías (hijo de Claudia Repetto) agradeció "por acompañarnos y mostrar la foto de mi mamá; queremos que aparezca con vida, la necesitamos. Hace tres días que no dormimos. La queremos ahora, la necesitamos hoy".

La convocatoria fue impulsada por el Movimiento de Mujeres de Mar del Plata, para repudiar además otros tres femicidios registrados en distintos puntos del país en solo 48 horas: Micaela Gordillo (24), en Catamarca; Guadalupe Ezeiza (8), en Lobos,y Octavia Colque (39), en Las Toninas.