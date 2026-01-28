Javier Milei llegó a las 21.00 al Teatro Roxy de Mar del Plata, donde fue recibido por la imitadora Fátima Flórez, su ex pareja y protagonista del espectáculo “Fátima Universal”. El Presidente desembarcó junto a su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

En ese marco, sobre el cierre del show, cantó El Rock del Gato, un clásico de Ratones Paranoicos.

Luego se dirigió al sur de la ciudad para cerrar la Derecha Fest, un evento organizado por el titular de la fundación Faro, Agustín Laje, y los principales referentes del sector ideológico que tiene al propio Milei como máximo exponente.

El Jefe de Estado se encuentra en Mar del Plata desde el lunes, cuando encabezó una caravana en el marco de su Tour de la Gratitud.

La oposición lo criticó por su agenda en el marco del delicado contexto del país.

"Fátima":

Porque Javier Milei fue a ver la obra de Fátima Flórez en Mar del Plata y cantó #RockDelGato pic.twitter.com/YSLCQYFlNv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 28, 2026

