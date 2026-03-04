Este martes por la noche, un motociclista perdió la vida en Mar del Plata tras colisionar con un vehículo policial en el cruce de Rodríguez Peña y Arturo Alió.

La víctima avanzaba a alta velocidad por la avenida Alió sin darse cuenta de que más adelante un patrullero había cerrado el tránsito a raíz de un choque entre dos vehículos. En ese escenario, el motociclista sobrepasó a un camión, se encontró repentinamente con el móvil y no pudo evitar el impacto fatal.

Intervino de inmediato en el caso la fiscalía de Delitos Culposos.

