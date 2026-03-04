Mar del Plata: Motociclista muerto tras chocar contra un patrullero que cortaba el tránsito
El vehículo policial estaba cruzado en la calle a raíz de un accidente. Un hombre quiso sobrepasar un camión y se encontró con el patrullero en medio de la avenida Arturo Alió.
Este martes por la noche, un motociclista perdió la vida en Mar del Plata tras colisionar con un vehículo policial en el cruce de Rodríguez Peña y Arturo Alió.
La víctima avanzaba a alta velocidad por la avenida Alió sin darse cuenta de que más adelante un patrullero había cerrado el tránsito a raíz de un choque entre dos vehículos. En ese escenario, el motociclista sobrepasó a un camión, se encontró repentinamente con el móvil y no pudo evitar el impacto fatal.
Intervino de inmediato en el caso la fiscalía de Delitos Culposos.
