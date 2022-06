Casilda Benegas de Gallego, la mujer más longeva del país murió el martes en la ciudad de Mar del Plata a los 115 años y 80 días.

Fue su bisnieta Mayra Blanco quien la despidió por las redes sociales: "Yo te voy a recordar de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener más con nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo".

Casilda Benegas tenía dos hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y tres tataranietos. Además, era la mujer más longeva del país, de América Latina y era la cuarta de mayor edad en todo el mundo.

Casilda vivió sus últimos días en una Residencia Geriátrica y el Concejo Deliberante local la había declarado ciudadana destacada de la ciudad.

En 2020, Casilda se enfermó de Covid y fue la persona con mayor edad en recuperarse con 113 años.