Un trágico hecho sacudió a la noche de Mar del Plata este domingo. Lucas Herrera, de 31 años, integrante de la banda de cumbia Hechizo Tropical, murió luego de descompensarse tras brindar un show en un boliche de la ciudad.

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El episodio ocurrió en el local bailable Viva Juliana, ubicado en la intersección de las avenidas Monseñor Zabala y Santa Cruz. Según informaron desde el propio establecimiento, el músico se descompuso una vez finalizada la presentación y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, desde el boliche explicaron: “Lamentamos informar que el evento fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó luego de su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente falleció”.

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La organización decidió cancelar el resto de la noche, en la que estaban previstas otras presentaciones musicales. “Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda”, agregaron.

Desde la banda también expresaron su dolor por la pérdida y pidieron colaboración para la familia del músico. “Hoy lamentablemente queremos comunicar el deceso de nuestro compañero. Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias por acompañar”, señalaron en sus redes.

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En tanto, otros grupos de la escena tropical se sumaron a los mensajes de despedida. La banda El Fenómeno Tornado anunció la suspensión de sus shows previstos para ese día en señal de respeto. “Creemos que es lo correcto tomarnos este tiempo para acompañar y honrar su memoria”, indicaron.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas que provocaron la descompensación.