El periodista y locutor marplatense Maximiliano Scalisi falleció este viernes a los 54 años. Se desempeñaba como jefe del departamento de Prensa, Comunicación y Publicidad del EMTURyC, el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata.

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Scalisi había ingresado al organismo durante la primera gestión del exintendente Gustavo Pulti, entre 2007 y 2011, y desde entonces mantuvo un vínculo cercano con los medios de comunicación y periodistas de la ciudad.

Según trascendió, el periodista se encontraba de licencia por problemas de salud y hacía pocas semanas se había reincorporado a sus tareas dentro del Ente.

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De acuerdo a lo que publicó el medio local La Capital de Mar del Plata, además de su función institucional, “Maxi” Scalisi también desarrolló una trayectoria en publicidad y marketing y condujo el programa radial “Regalado es caro”.

De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, el fallecimiento habría sido de forma repentina, generando conmoción entre colegas, trabajadores de prensa y allegados de la ciudad balnearia.

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