La erosión costera avanza sobre el litoral de General Pueyrredón y enciende una señal de alerta sobre el futuro de las playas de Mar del Plata. Un informe oficial advierte que en algunos sectores se pierden alrededor de 50 centímetros de playa por año, como consecuencia de la acción del mar, las tormentas y las modificaciones realizadas por el hombre sobre el ambiente natural.

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El documento, elaborado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires junto con investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, advierte que sin intervenciones artificiales para reponer arena, una parte importante de las playas actuales podría desaparecer y quedar reducida a estrechas franjas al pie de los acantilados.

La investigación, denominada Informe del estado de los ambientes costeros, incluyó recorridas por 19 municipios bonaerenses. En General Pueyrredón se analizaron diez puntos del frente costero.

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Uno de los datos más preocupantes es que casi el 100% del litoral del distrito presenta algún grado de ocupación o modificación urbana, lo que lo convierte en el municipio bonaerense con mayor intervención de este tipo.

La urbanización y las sudestadas aceleran la erosión

El relevamiento identifica una combinación de factores naturales y humanos detrás del retroceso de la costa. Entre ellos aparecen la presión inmobiliaria, las construcciones sobre el borde costero, la fijación artificial de médanos y las obras que modifican el desplazamiento natural de los sedimentos.

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A este escenario se suman el aumento del nivel del mar vinculado al cambio climático, la mayor intensidad y frecuencia de las tormentas y sudestadas y los períodos prolongados de temperaturas elevadas.

Los especialistas advierten que estas condiciones generan un litoral cada vez más rígido y vulnerable, donde las playas pierden superficie y los ecosistemas costeros quedan expuestos a un deterioro progresivo.

La situación es especialmente delicada en la región de acantilados, que comprende a Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Alvarado. La densidad poblacional y la actividad turística impulsaron la construcción de balnearios, bajadas públicas e infraestructura de servicios que alteran la continuidad natural del paisaje.

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Según el estudio, estas intervenciones contribuyen a intensificar los procesos erosivos y pueden provocar pérdidas de terrenos e incluso afectar viviendas cercanas a la costa.

Las obras de defensa también trasladan el problema

El informe analiza el impacto que tuvieron distintas construcciones sobre el comportamiento de las playas marplatenses. Entre las principales intervenciones menciona la escollera del Puerto y las obras de protección mediante espigones, muros y enrocados.

Si bien estas estructuras permiten contener temporalmente el avance del mar en determinados sectores, también modifican la circulación de arena y pueden generar consecuencias en otras zonas del litoral.

Uno de los ejemplos señalados es la escollera del Puerto de Mar del Plata, que favoreció la acumulación de sedimentos y la ampliación de las playas del sur, mientras que otros sectores comenzaron a experimentar procesos erosivos.

Entre las áreas afectadas aparecen Playa Grande, Playa Chica y Varese. Posteriormente, se construyeron muros y espigones en sectores como Bristol y La Perla para intentar contener el retroceso costero.

Sin embargo, los investigadores advierten que estas intervenciones terminaron desplazando parte del problema hacia el norte.

El documento también recuerda el refulado realizado durante la primavera de 1998, cuando se incorporó arena artificialmente en distintas playas del centro marplatense. La intervención permitió recuperar superficie y mantener espacios aptos para la actividad recreativa y turística.

No obstante, este mecanismo requiere mantenimiento periódico y disponibilidad de sedimentos adecuados para sostener sus resultados.

Un especialista cuestionó el manejo de la arena en los balnearios

Federico Iñaki Isla, doctor en Ciencias Naturales y geólogo que participó de los relevamientos del estudio, también puso el foco en las intervenciones que realizan los concesionarios de los balnearios y en la manera en que se distribuye la arena.

El investigador sostuvo que los movimientos de sedimentos generan desequilibrios entre los espacios públicos y privados, modificando el perfil natural de las playas.

Uno de los aspectos que cuestionó es la ubicación de las carpas en las áreas concesionadas. Según explicó, los responsables de los balnearios suelen colocarlas en los sectores más elevados para evitar que las sudestadas las alcancen.

Esta práctica, de acuerdo con su análisis, termina generando pendientes pronunciadas y desniveles entre las áreas comerciales y los sectores públicos, además de alterar la distribución de la superficie disponible para los visitantes.

Isla también recomendó evitar la concentración de personas en lugares donde la disponibilidad de arena es limitada.

El refulado, una alternativa para recuperar las playas

Como posible respuesta al deterioro costero, el especialista planteó la necesidad de avanzar con nuevas obras de refulado, un procedimiento que consiste en incorporar arena mediante sistemas de extracción y transporte de sedimentos.

Para Isla, esta alternativa presenta ventajas frente a las defensas rígidas, ya que permite recuperar superficie sin interrumpir el desplazamiento natural de la arena a lo largo de la costa.

El geólogo reconoció, sin embargo, que se trata de una intervención de elevado costo económico y consideró que los municipios del litoral bonaerense deberían gestionar el acompañamiento financiero de la Provincia para concretarla.