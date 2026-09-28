Mar del Plata presentó en la FIT 2026 su nueva marca como capital gastronómica de Argentina
La ciudad llevó a la feria internacional su propuesta culinaria y Aerolineas Argentinas anunció un refuerzo de la conectividad aérea para la temporada de verano 2027.
Mar del Plata busca reforzar su posicionamiento como destino turístico gastronómico y presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 la nueva marca “Mar del Plata, capital gastronómica de Argentina”.
La iniciativa fue impulsada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) junto con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, con el objetivo de poner en primer plano la identidad, los productos y el talento de la gastronomía marplatense.
La presentación se realizó en el stand de Mar del Plata y reunió a funcionarios nacionales, autoridades del sector turístico, empresarios, chefs, trabajadores de la actividad y representantes de distintas instituciones.
Entre los presentes estuvieron Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación; Gustavo Hani, consejero asesor del Inprotur; Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo; y Daniel “Willy” Querciali, presidente del Consejo Federal de Turismo.
También participaron representantes de Aerolíneas Argentinas, integrantes de la Red DTI, referentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y zona y distintos actores vinculados con la actividad turística.
Además, acompañaron el lanzamiento los secretarios de Turismo de Chaco, Rosario, la ciudad de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Sabores marplatenses en la FIT
Durante la presentación, los asistentes pudieron disfrutar de una propuesta gastronómica a cargo de los reconocidos chefs Patricio Negro y Hernán Domínguez, quienes elaboraron platos inspirados en los sabores marítimos de la ciudad.
La actividad permitió mostrar ante profesionales, medios de comunicación y visitantes de la FIT una oferta que busca destacar a Mar del Plata como un destino con experiencias gastronómicas durante las cuatro estaciones del año.
La nueva marca apunta así a sumar un atributo diferencial a la promoción turística tradicional de la ciudad y fortalecer su identidad vinculada con la gastronomía.
Más vuelos para el verano 2027
En paralelo, Aerolíneas Argentinas confirmó un incremento de la conectividad con Mar del Plata para la temporada de verano 2027.
La compañía presentó durante la FIT su programación para los meses de temporada y anunció que la ciudad contará con 31 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de conexiones directas con Córdoba y Tucumán.
Según informó la empresa, la oferta total de vuelos hacia Mar del Plata crecerá un 13% en enero de 2027 respecto del mismo mes de 2026.
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