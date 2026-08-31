En medio de la crisis habitacional que atraviesa Mar del Plata, el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó por unanimidad una ordenanza que establece un marco específico para el uso de contenedores marítimos reutilizados como viviendas y espacios comerciales.

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Según informó el medio local Qué Digital, la iniciativa había sido presentada en marzo de 2025 por el concejal oficialista Julián Bussetti y, tras pasar por las comisiones de Industria, Obras y Legislación, finalmente fue aprobada esta semana.

La normativa busca regular una modalidad de construcción que ya se utiliza en la ciudad y que incluso quedó vinculada a denuncias judiciales por presuntas estafas en la comercialización de viviendas realizadas con contenedores.

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Qué deberán cumplir las casas contenedor

La ordenanza contempla el uso de contenedores marítimos reutilizados para la construcción de viviendas, oficinas y otros espacios habitacionales o comerciales dentro del municipio de General Pueyrredón.

Para ser considerados bienes inmuebles, deberán estar anclados de manera permanente al terreno y contar con servicios esenciales como agua, electricidad, gas y cloacas.

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Además, deberán cumplir con las disposiciones del Código Civil y Comercial, el Reglamento General de Construcciones, el Código de Ordenamiento Territorial (COT), las normas ISO 1161 y el resto de la normativa nacional, provincial y municipal que corresponda.

Uno de los puntos centrales es la seguridad estructural. Los contenedores deberán estar adecuadamente anclados al terreno, pudiendo utilizarse plateas, pilotes de hormigón armado u otros sistemas equivalentes que garanticen su estabilidad.

También será obligatorio contar con un profesional responsable, quien deberá garantizar el correcto desarrollo del proyecto, las condiciones de seguridad y habitabilidad y la presentación de los planos y demás documentación exigida.

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Permiso municipal obligatorio

Quienes quieran instalar una vivienda o espacio comercial de estas características deberán tramitar un permiso específico ante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

La normativa contempla una excepción respecto de los anchos mínimos establecidos para las construcciones tradicionales, debido a que los contenedores tienen un ancho interior estandarizado de aproximadamente 2,35 metros.

La documentación presentada deberá, además, acreditar las condiciones de habitabilidad y las características de la estructura utilizada.

¿Qué pasa con los contenedores que ya están instalados?

Uno de los puntos que ahora deberá definir el Ejecutivo municipal es la situación de las construcciones que ya existen.

La ordenanza establece que será el gobierno de General Pueyrredón, a través de su reglamentación, el que determine un plazo para que las estructuras actualmente instaladas se adecuen a las nuevas exigencias.

Por el momento, no existe un registro oficial que permita determinar cuántos contenedores marítimos reutilizados funcionan actualmente como viviendas o espacios comerciales en Mar del Plata.

De esta manera, el municipio busca regular una modalidad que ya se encuentra instalada en la ciudad, estableciendo requisitos de seguridad, habitabilidad, servicios y permisos para quienes quieran utilizar este tipo de estructuras.