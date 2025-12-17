La autopsia practicada al cuerpo de la mujer que envenenó a más de diez perros en Mar del Plata y luego murió tras consumir la misma sustancia confirmó que el fallecimiento se produjo por una falla multiorgánica causada por una intoxicación. Así lo indica el informe preliminar incorporado a la investigación judicial.

El resultado fue remitido a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, que interviene en el caso, según informó el medio local 0223. De todos modos, la Justicia aclaró que todavía restan estudios complementarios para poder determinar qué tipo de veneno fue el utilizado.

El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Parque Hermoso, en la ciudad de Mar del Plata, donde la policía encontró el cuerpo de la mujer sin vida junto a más de diez perros muertos. Con el correr de las horas se confirmó además que doce gatos también fueron envenenados, mientras que ocho animales lograron sobrevivir. Tres quedaron en observación y el resto fue resguardado por una vecina.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, la mujer habría suministrado el veneno a sus mascotas, luego ingirió la misma sustancia y finalmente se encerró en su casa. La situación generó preocupación en su entorno y fue su hermana quien dio aviso a la policía al notar que algo no estaba bien.

“Se encerró con llave, abrieron la puerta con una llave extra y la encontraron en el suelo”, indicaron fuentes del caso citadas por el sitio de noticias. Cuando arribaron los efectivos, la mujer se encontraba inconsciente. Personal del SAME intentó reanimarla, pero finalmente se constató su muerte en el lugar.

Tras el hallazgo, trabajaron en la vivienda Policía Científica, efectivos del Comando de Patrullas, y áreas municipales como Zoonosis y Defensa Civil, debido a la magnitud del hecho y al riesgo sanitario.

De acuerdo a lo que amplió Clarín, la investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien avanza en el análisis de las circunstancias del hecho, el origen del veneno y la cantidad exacta de animales afectados. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.