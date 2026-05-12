Mar del Plata: Quieren la tarifa de colectivos cerca de los 2 mil pesos
El Municipio informó que la tarifa plana de colectivo debería valer $1.922,56, lo que representa un incremento del 24% en relación al valor actual ($1.550), según el estudio de costos elaborado por la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda. En este sentido, desde el Ejecutivo local abren el paraguas para un nuevo ajuste en el ticket.
El Municipio de General Pueyrredón calculó que la tarifa plana de colectivo debería valer $1.922, y alertó sobre la caída en la demanda de pasajeros, la falta de subsidios y el impacto del combustible y los salarios en los costos de funcionamiento.
Mientras tanto, las firmas concesionarias habían pedido una actualización del 65% para llevar la tarifa plana a $2.569,28.
“La tarifa en estudio se encuentra impactada por la continua caída de la demanda post-pandemia, que había demostrado una incipiente recuperación pero no ha logrado consolidarse”, indicó el Ejecutivo en el estudio de costos remitido este lunes al Concejo.
Entre abril del año pasado y marzo de 2026, el total de personas transportadas del periodo fue de 63,57 millones. De esa cifra, el 23,52% fueron pasajeros que viajan en forma gratuita (estudiantes, docentes, personas con discapacidad).
“Este valor marca una diferencia significativa respecto al año 2019, cuando dicha incidencia era del 12,15%”, destacó el gobierno local.
Este martes habrá sesión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación para analizar los números y definir el nuevo valor del boleto de colectivo.
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