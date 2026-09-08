Personal del Gabinete de Homicidios de la DDI local logró reaprehender a un prófugo que contaba con el beneficio de salidas transitorias, se arrancó la pulsera de rastreo y era buscado desde el pasado mes de abril, en Mar del Plata.

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El operativo se concretó en la vía pública, en la intersección de Canadá y Avellaneda, en jurisdicción de la Comisaría 12° de la mencionada ciudad.

El sujeto, identificado como Cristian Andrés Monzón, de 46 años, tenía un pedido de captura activo en una causa caratulada como robo calificado. El delincuente cumple una extensa condena de 21 años y 6 meses de prisión, cuyo vencimiento definitivo está fijado recién para el 22 de abril de 2030.

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Durante patrullajes preventivos, los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso e identificarlo, confirmando que pesaba sobre él una medida restrictiva de la libertad de forma inmediata.

La condición de evadido de Monzón se originó el pasado 6 de abril de 2026, fecha en la que había sido beneficiado con el régimen de salidas transitorias. El imputado contaba con el control de la Dirección de Monitoreo Electrónico, pero decidió violentar la medida arrancándose el dispositivo de rastreo para no regresar al establecimiento penitenciario.

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En la causa toma intervención el Juzgado de Ejecución Penal Nro. 02, a cargo del juez Juan Sebastián Galarreta, organismo que había dictado la orden para su inmediata localización y captura. Tras confirmarse su identidad, las autoridades judiciales ratificaron las diligencias correspondientes para su reingreso al sistema carcelario.

Luego de cumplimentar los recaudos legales de rigor en la sede policial, las fuerzas de seguridad dispusieron el traslado inmediato del detenido. Monzón fue derivado y alojado nuevamente en la Unidad Penitenciaria Nro. 44 de Batán, donde continuará purgando la pena impuesta por la justicia provincial, según publicó AHORA Mar del Plata.