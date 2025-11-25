La Asociación Argentina de Gestores Culturales (AAGeCU), organización que nuclea a profesionales de la Gestión Cultural de todo el país, entregará este jueves 27 de noviembre un reconocimiento a la trayectoria del periodista marplatense Eduardo Zanoli, una figura histórica de los medios locales y referente en la difusión de la cultura bonaerense. La ceremonia será a las 12.30 en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

La distinción fue impulsada por el concejal Ariel Ciano y obtuvo aprobación unánime en el recinto. El proyecto surgió a partir de una iniciativa presentada por Magalí Marazzo, presidenta de la AAGeCU, acompañada por organizaciones de la sociedad civil.

En el escrito elevado al Concejo, Marazzo destacó “su dedicación incansable para fomentar la cultura e identidad local”, tanto en la creación de espacios culturales y recreativos —como festivales y carnavales— como en acciones vinculadas con la mejora del espacio público.

Desde la AAGeCU también remarcaron que la labor social de Zanoli “dio voz y presencia a los barrios y a las sociedades de fomento, integró a las colectividades en actividades culturales y sociales y aportó al fortalecimiento turístico de la ciudad”.

Zanoli es conductor de “Sonido”, ciclo radial que comenzó en Casa sobre el Arroyo y que se mantiene al aire de manera ininterrumpida desde 1970, convirtiéndose en uno de los programas más longevos y representativos de la radio marplatense.

