Finalizado el viaje a bordo del Esamar 4, la capitana habló con Revista Puerto y señaló: "Nos abrazamos felicitándonos por lo bien que nos fue, a pesar de todos los temores que teníamos, por saber que estamos bajo las miradas del entorno y ante una ruta que no habíamos realizado nunca".

"Tuve sentimientos de emoción, por poder demostrar que dos mujeres sí pueden llevar adelante una embarcación. Suena raro, ya que para lograrlo solo se requiere conocimiento, formación y coraje. Que no es exclusividad de nuestros compañeros”, agregó.

Además, pidió por más oportunidades ya que le gustaría "salir en la pesca del langostino. Si bien estuve en esa flota, fue de camarera y de marinera, ahora me gustaría salir en el puente. Pero las posibilidades de que me den una oportunidad ahí se ven medio remotas, aunque ahora, no parece tan imposible”, confía.

Ahora, Nancy fue reconocida por el Honorable Concejo Deliberante por iniciativa del concejal Roberto Tata Gandolfi. El acto contó con la presencia de funcionarios e integrantes del Centro de Patrones al cual pertenece Jaramillo.

"Allí se abordó la importancia de la lucha de la compañera como ejemplo de coraje y determinación para construir un mundo del trabajo más igualitario y la necesidad del compromiso de todos los sectores para erradicar la discriminación y la violencia", detallaron desde la CGT Regional Mar del Plata.