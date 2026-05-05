Mar del Plata: Rompieron el memorial en honor a los tripulantes del Ara San Juan
La réplica del submarino, emplazada en la parte central del memorial, sufrió roturas en sus extremos a raíz de actos de vandalismo. El espacio, inaugurado hace cinco años, recuerda a los 44 marinos fallecidos y está ubicado frente al acceso a la Base Naval.
Erigida como parte de la “Expedición Homenaje al Submarino San Juan y sus 44 tripulantes”, la estructura de granito negro posee seis metros de largo y más de una tonelada de peso.
Los destrozos fueron descubiertos por una familiar que periódicamente asiste al espacio destinado a recordar a los marinos. “Rompieron la parte de adelante. Ya veremos cómo lo arreglamos”, dijo Guillermo Tibaldi, ex comandante del Ara San Juan y creador del espacio.
“La maldad llegó al memorial”, añadió en redes sociales.
A su vez, señaló que si bien el monumento se encuentra frente a la Base Naval, desde la ubicación de la guardia no alcanza a verse el submarino. “Probablemente lo han robado”, determinó.
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