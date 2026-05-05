Erigida como parte de la “Expedición Homenaje al Submarino San Juan y sus 44 tripulantes”, la estructura de granito negro posee seis metros de largo y más de una tonelada de peso.

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Los destrozos fueron descubiertos por una familiar que periódicamente asiste al espacio destinado a recordar a los marinos. “Rompieron la parte de adelante. Ya veremos cómo lo arreglamos”, dijo Guillermo Tibaldi, ex comandante del Ara San Juan y creador del espacio.

“La maldad llegó al memorial”, añadió en redes sociales.

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A su vez, señaló que si bien el monumento se encuentra frente a la Base Naval, desde la ubicación de la guardia no alcanza a verse el submarino. “Probablemente lo han robado”, determinó.

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